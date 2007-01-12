Джонни Депп признан «всенародным любимцем»

Джонни Депп и фильм "Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца" настолько полюбились американским зрителям, что на 33-й ежегодной церемонии вручения кинопремий "Выбор народа" (People's choice awards), состоявшейся 9 января, стали абсолютными лидерами по количеству наград. Вторая часть "Пиратов" была признана лучшей сразу в двух категориях: "Лучший фильм года" и "Лучшая драма года". Депп получил награду как лучший актер 2006 года и лучший исполнитель роли в фильме жанра "action". Кроме этого, он и Кира Найтли объявлены лучшим экранным дуэтом. "То, что эта награда присуждается всем народом, делает ее совершенно особенной", - чуть ли не со слезами на глазах отметил 43-летний актер. Говорят, роль Джека Воробья стала для Деппа любимейшей. Он даже не хотел расставаться с гримом и оставил себе накладные золотые зубы. В довершение Депп купил виллу на Карибах, дабы и вне съемочного процесса ощущать себя пиратом. Кинопремию "Выбор народа" определяют зрители, которые указывают свои предпочтения на специальном сайте в интернете. Лучшей комедией года названа картина "Клик: с пультом по жизни" (Click), главную роль в которой играл Адам Сандлер. Мультипликационный фильм "Тачки" (Cars) получил награду как лучший семейный кинофильм. Лучшей актрисой стала Дженифер Анистон, снявшаяся в комедийной драме "Развод по-американски" (Break-Up). Ее партнер по фильму Винс Вон получил награду за лучшую актерскую роль первого плана. Лучшей актрисой первого плана стала Камерон Диаз в фильме "Отпуск по обмену" (The Holiday), а Холли Берри названа лучшей актрисой в жанре "action" за роль в трех фильмах "Люди Икс" (X-Men). В категории телевизионных фильмов награду за лучшую мелодраму получил врачебный сериал Grey's Anatomy ("Анатомия Грей" или "Анатомия по Мередит Грей"). А один из ее ведущих актеров - Патрик Демпси - назван самым любимым телегероем. Любимой телегероиней стала актриса Эва Лонгория из сериала "Отчаянные домохозяйки".