Пугачева заразила игроманией Киркорова и Галкина

12 января 2007, 11:00

Алла Борисовна страдает серьезной зависимостью - каждый вечер певица проводит в казино Почти каждый вечер папарацци подкарауливают Аллу Пугачеву у входа в известный московский игровой клуб. Поклонники звезды в недоумении: сколько же денег надо иметь на счету, чтобы, не скупясь, оставлять десятки тысяч долларов на зеленом сукне? Но близкий друг певицы открыл «Комсомолке» тайну: в этом казино Алла Борисовна играет, как говорится, на халяву. Владельцы игрового VIP-зала заметили, что, проигравшись, Пугачева подолгу не появлялась в их залах. А поскольку Алла Борисовна уже стала «лицом» заведения, руководство клуба предложило Пугачевой играть на особых условиях: в случае крупного проигрыша ей возвращают деньги. А выигрыш - собственность Примадонны. Взамен певица должна лишь присутствовать на крупных розыгрышах. Причем ни один завсегдатай ни разу не видел, как Алла играет в рулетку. Зато за игровыми автоматами - «однорукими бандитами» - может просиживать часами. Примадонна в шутку называет их «мультики» и утверждает, что увлеклась ими из-за того, что в детстве не доиграла в куклы. Минимальная ставка на любимых автоматах Примадонны - один доллар, максимальная - 180. Обычно певице везет. За вечер королева эстрады может выиграть около пяти тысяч «зеленых». Впрочем, такую же сумму звезда может и просадить. Меню для Аллы После крупного проигрыша у Аллы Борисовны разыгрывается аппетит. В местном ресторане уже изучили кулинарные пристрастия певицы. По их словам, Примадонна предпочитает традиционные блюда: оливье, рыбу, пельмени, торт «Наполеон». Обычно она просит принести огромный поднос с едой, но только попробует каждое блюдо. Говорят, это фирменный способ звезды не наесть лишних килограммов. Кстати, настолько эффективный, что она приучила к нему и Филиппа Киркорова, с которым с нового года опять живет под одной крышей. К слову, питается первая эстрадная леди в казино тоже бесплатно. Но, несмотря на комфортные условия, окружение Аллы стало замечать, что она обходит стороной «бесплатное» игорное заведение. А выбирает клубы, где надо играть на свои: когда играешь на халяву, пропадает азарт - главное ощущение игромана. А Пугачева, по словам близких, легко может поставить на кон все свои гонорары. История болезни Как вспоминает бывший директор Пугачевой Олег Непомнящий в своих мемуарах «Если наступит завтра», за везение в азартных играх и умение предчувствовать будущее друзья прозвали певицу «рыжая ведьма». Как-то Алла в начале карьеры приехала с концертом во Владивосток. И вдруг отказалась возлагать цветы к Вечному огню, мол, добром дело не кончится. Все решили, что Алла чудит. Но, когда она склонилась к огню, пламя, горевшее десятки лет, вмиг погасло. «...Ну вот, я же говорила, - повторяла Пугачева. - Я же не хотела!» Если бы это происходило в Средние века, ее непременно сожгли бы на костре. В бытность «Театра песни Аллы Пугачевой» в Москве еще не было казино, поэтому Примадонна использовала свой фарт в игре в нарды, участвуя в чемпионате среди звезд. Да и сейчас, отправляясь на гастроли, берет их с собой в дорогу и режется со своими охранниками. Но, едва закинув вещи в гостиницу, мчится в ближайший игровой клуб сражаться с «однорукими бандитами». ПРИХОД - РАСХОД Самый крупный выигрыш А. Б. $1 млн. 639 тыс. 500 - такой солидный куш Алла Борисовна сорвала два года назад в одном из столичных казино. Затарившись фишками на сумму 2500 баксов, Примадонна вступила в схватку с игровым автоматом «Аристократ». По словам очевидцев, Пугачева была в шоке от выигрыша. А как рассказали «КП» работники казино, такой удачи пока еще не было ни у одного завсегдатая. Что примечательно, с того дня Алла Борисовна в этом казино не играет. Самый крупный проигрыш 100 тысяч долларов, как говорят близкие Пугачевой, она однажды спустила в известном московском казино. Как и после крупного выигрыша, в этом казино Примадонну больше не видели. Кого Примадонна пристрастила к игре Обычно королева эстрады ходит в казино одна, но, бывает, берет с собой друзей. Такие походы по казино сделали из домоседа Максима Галкина заядлого игрока. Теперь и Галкин играет с Пугачевой до последнего рубля. Говорят, что Галкин, которого звезда недавно отправила в отставку, вернувшись к бывшему мужу Киркорову, пытается вернуть расположение звезды, напрашиваясь с ней в казино. Мол, обещает выиграть для «женщины, которая поет», дорогущий «Линкольн». Пока юмористу в азартных играх не везет. Почти каждый день Максим проигрывает в казино как минимум пару тысяч долларов. Не нашел своего счастья на зеленом сукне и верный рыцарь Примадонны Филипп Киркоров. Пару лет назад, когда на церемонии World Music Awards в Лас-Вегасе Фил получил награду как «Лучший российский исполнитель», он решил оторваться по полной в столице игорного бизнеса. По примеру Аллы Борисовны Киркоров подсел к «однорукому бандиту» с самой крупной первоначальной ставкой в 1000 долларов. И дважды проигрался в пух и прах. Тогда Филя оккупировал другой автомат в надежде отыграться. Удача ему улыбнулась - Киркоров одним махом выиграл восемь тысяч долларов. Но поступил рассудительно: взял выигрыш и ушел восвояси. С тех пор Киркоров зарекся играть в азартные игры. Лишь по просьбе Пугачевой иногда сопровождает ее в казино. К всеобщему удивлению, подружившись с Примадонной, теперь захаживает в казино и актер Евгений Миронов. Однако Женя пока не решается играть по-крупному. Максимум, на что готов игрок Миронов, просадить сто баксов, не более.

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