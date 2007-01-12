Мадонна: новый альбом выйдет ещё в этом году

48 летняя поп-икона Мадонна (Madonna) не хочет уходить из шоу-бизнеса. После последнего грандиозного успеха с “Confessions On A Dance Floor”, она хочет выпустить новый альбом. Презентация планируется ещё на этот год. Вместе со своим продюссером Стюартом Прайсом (Stuart Price) уже записывает Мадонна первую песню, как обычно с абсолютно новым звучанием. Стюарт сказал, что они взяли кого то ещё из суперзвёзд на “борт”, которая или который примет участие в работе над альбомом. Но кто это, он сохранил в секрете.