Настя Кочеткова выгнала няню дочери

Звезда фильма «Жара» Анастасия Кочеткова со скандалом уволила нянечку своей семимесячной дочки Машеньки. По недосмотру женщины малышка сильно порезалась о разбитую бутылку. Слишком активная светская жизнь «фабрикантки» и актрисы Кочетковой привела к тому, что ее маленькая дочка все чаще стала оставаться без мамы. Прожигая время на вечеринках и тусовках, Настя частенько оставляла Машу под присмотром няни Елены Ивановой. Отец девочки, режиссер картины «Жара» Резо Гигинеишвили, занятый постпремьерной кутерьмой, дома бывал еще реже самой Насти. Так что 40-летняя женщина фактически не расставалась с малышкой, пишет газета «Твой день». Однако в последнее время у суперзанятых родителей появилось слишком много нареканий в адрес няни. - Елена стала очень высокомерно себя вести по отношению к нам и чувствовать себя настоящей хозяйкой в доме, - говорит Настя. - Кому это понравится?! Между молодыми родителями и нянечкой часто стали вспыхивать ссоры. Естественно, все это отразилось и на малышке. Раздраженная очередным серьезным разговором, Елена оставила на минутку девочку без присмотра на кухне. Маша неловко задела стоящую на подоконнике стеклянную бутылку из-под минеральной воды. Она упала на пол и разбилась, а малышка порезала себе об осколок ручку. Девочка расплакалась, и в этот момент на пороге появилась перепуганная насмерть Настя. - Бутылка минералки была такая по-советски добротная: стекло - острое, как алмаз, - пожаловалась певица. – Таким осколком можно и носорога порезать, не то что ребенка. У Машеньки, конечно, сразу хлынула кровь, я жутко перепугалась, не говорю уже про нее. У девочки случился настоящий шок! Уже несколько дней у нее болит ручка, она, бедняжка, постоянно хнычет. Придя в себя, Настя немедленно обо всем рассказала мужу. Решение было принято незамедлительно: супруги справедливо рассудили, что няне совершенно наплевать на Машу, и Елену тут же уволили.