Заканчивающей уже седьмой роман Джоан Роулинг снится, что она сама Гарри Поттер

Автор книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что ей уже снятся странные сны будто она сама - это Гарри Поттер. Неудивительно, ведь Роулинг заканчивает уже седьмую книгу о Поттере, которая может стать последней, передает AFP. Британская писательница в обращении к читателям на своем сайте написала, что ей приснилось, будто она - это Поттер, путешествующий по волшебному миру. "Читатели меня часто спрашивают, представляю ли я себя на месте своего героя", - отмечает Роулинг. "Раньше я отвечала, что "нет", но вот недавно мне приснился сон, в котором я была одновременно Гарри и рассказчиком", - добавляет она. "Во сне я искала магический объект. Как автор, я прекрасно знала, где он находится, но в образе Гарри Поттера я естественно занималась его поисками", - пишет Роулинг. Кроме того, Джоан Роулинг отмечает, что окончание последней книги о юном волшебнике она пишет точно так же, как писала начало первой - в кафе. О Гарри Поттере она начала писать 13 лет назад в одном из кафе Эдинбурга, столицы Шотландии, и с тех пор заработала на своих произведениях 540 млн фунтов стерлингов (1 млрд долларов), напоминает BBC. "Я ищу хоркруксы в гигантском многолюдном зале, который совершенно не похож на Великий зал, каким я себе его представляю. А в это время официанты и официантки, работающие в реальном кафе, в котором я написала огромные части седьмой книги, ходят вокруг меня, как на ходулях, и каждый ростом в 5 метров. Не вернуться ли мне к кофеину?" - рефлексирует писательница. Раньше на этом веб-сайте писательница рассказывала о том, как именно она творила в кафе. "Как только Джессика (первый ребенок Роулинг, которой сейчас 13 лет) засыпала в своей коляске, я врывалась в ближайшее кафе и работала, как безумная. Я писала почти каждый вечер", - вспоминает она. 41-летняя Роулинг намекает, что очень переживает, потому что пишет заключительные главы седьмой и последней книги о Поттере, в которой ее любимый герой может погибнуть. "На данный момент я описываю сцены, которые были запланированы давно", - рассказала Роулинг. "Я одновременно хочу и не хочу заканчивать книгу. Но не волнуйтесь - я ее закончу", - добавила она. Выход седьмой и последней книги о Гарри Поттере запланирован на начало следующего года. Первые шесть книг в серии книг о Поттере были распроданы в более чем 300 млн экземплярах по всему миру и были переведены на 63 языка, сделав Роулинг самой высокооплачиваемой писательницей Великобритании. Ее книги также были успешно экранизированы.