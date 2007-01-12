Глюкоza не собирается «закрываться»

Продюсерский центр Максима Фадеева, вопреки появившимся в конце прошлого года публикациям в ряде СМИ, не собирается закрывать проект «Глюкоза». «В начале года артистка, как и планировала, ушла в декретный отпуск, - сообщил представитель менеджмента Глюкозы. – Но Наташа очень четко обозначила свою позицию – она не собирается становиться домохозяйкой. После родов она намерена сидеть дома не больше трех-четырех месяцев, а потом, подыскав для малыша хорошую няню, готова снова вернуться на сцену». Так как певица должна родить своего первенца весной, можно предположить, что уже в начале осени она вернется в строй. Во время декретного отпуска Глюкозы ее музыканты будут работать в других проектах компании «Монолит», сообщает InterMedia. «Я не вижу в этом ничего страшного – в «монолитовских» проектах не делают трагедий из ротации кадров, и у нас никто не остается без работы», - заявил представитель исполнительницы.