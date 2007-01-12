«Фабрика» ушла на зимние каникулы

После новогодних концертов солистки группы «Фабрика» отправились на зимние каникулы. По словам Александры Савельевой, она решила воплотить в жизнь свою давнюю мечту – увидеть Ямайку. Поскольку ей хотелось не только поваляться на пляже под солнышком, но и познакомиться с культурой острова, Саша с друзьями заблаговременно запланировали много экскурсий, одна из которых, конечно же, посвящена Бобу Марли. Ирина Тонева будет совершенствовать свои навыки катания на вейкборде в Таиланде. Ее цель – научиться перепрыгивать через две волны. А этот тихоокеанский курорт – одно из лучших мест для тренировок. Сати Казанова погостила у родителей в Нальчике, а сейчас проводит остаток отпуска вместе с любимым человеком.