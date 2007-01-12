Новые ароматы от Chanel

Уже в феврале станут доступны шесть новых ароматов от Chanel. Они призваны стать продолжением коллекции Rue Cambon, созданной когда-то великим парфюмером Эрнестом Бо (создателем легендарных Chanel № 5). Автор новых творений – Жак Польж, главный парфюмер Модного Дома Chanel. Шесть новинок: 28 La Pausa, №18, 31 rue Cambon, Bel Respiro, Coromandel, Eau de Cologne будут продаваться только в бутиках Chanel, как и предшественники серии Rue Cambon. Правда, в 2005 году 4 аромата Rue Cambon появились, наконец-то, в московском Articoli, эти творения были созданы еще Эрнестом Бо в двадцатые годы прошлого века: Gardenia - аромат белых лепестков цветка гардении, Cuir de Russie - первый «кожаный» аромат для женщин, Bois des Iles - первый женский парфюм с древесными нотами, цветочные и свежие - №22. Теперь все ароматы коллекции Rue Cambon будут выпускать емкостью 200 миллилитров (против 100 мл, которые были ранее), шесть новых ароматов будут представлены в виде туалетной воды, предшественники будут доступны и «в духах». Интересно и то, как будут представлены новинки. Руководство Chanel приняло решение не раскрывать название нот, у каждого аромата будут только легенда и пара обозначенных нот.