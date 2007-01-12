Вячеслав Бутусов написал свою первую книгу

12 января 2007, 12:30

Известный российский рок-музыкант, в прошлом лидер и вокалист легендарной группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов представил в Екатеринбурге свою первую книгу. На создание книги у него ушло 10 лет. «Иногда меня посещала такая буря восторга, что я понимал: нужно куда-то все это складывать, делать запасы, - рассказывает музыкант. - В итоге записей стало так много, что я просто начал их выбрасывать. Но все истории, связанные с горением рукописей - они же мистические. И действительно, только тогда, когда я начал все выкидывать, нужное само попалось на глаза, а ненужное уходило». Дебютная книга Вячеслава Бутусова включает три произведения: «Верика», «Состояния» и «Виргостан». Первое, по определению автора, представляет собой «житейскую буквальную сказку», второе – «толковый малый сопроводитель по заповедным житейским состояниям», а третье – «житейский клочковый роман». В отличие от многочисленных артистов, в последнее время активно взявшихся за перо, произведения Вячеслава Бутусова не представляют собой автобиографические истории. Свою книгу он рассматривает как самостоятельное художественное произведение. По словам музыканта, книга не рассчитана ни на какую определенную аудиторию, поскольку написана «для себя» и является «исключительной и ценной психологической практикой». "Нельзя сказать, что я пришел в литературу. Это просто хобби. Мне предложили опубликовать то, что я написал, и я согласился. Меня мало интересует результат", - сказал Бутусов в четверг на пресс-конференции, посвященной презентации его книги "Виргостан". По его словам, книга стала результатом записей своих мыслей. "Я потому и записываю, что плохо помню", - пояснил лидер группы Ю-Питер. В книге, по признанию Бутусова, нет какой-то общей идеи, она ни к чему не призывает и не направлена на конкретную аудиторию. "Эта книга определенных состояний в тех или иных текстах", - отметил присутствовавший на пресс-конференции писатель Андрей Матвеев. По словам Матвеева, данная книга - это не мемуары рок-музыканта, а ее аналогом является разве что ранняя книга Джона Леннона. «Виргостан» тиражом 5 тысяч экземпляров выпустило екатеринбургское издательство «У-Фактория». Его главный редактор Александр Бисеров считает, что в первую очередь, книга понравится тем, кто в свое время слушал «Наутилус Помпилиус»: «Чудесная книга, состоящая из всего того, что делает Бутусов, только теперь в прозаической форме. Такой же мистический, необыкновенный умница, такой же образный, аллегорический, метафорический по содержанию и по форме». Бутусов рассказал, что писал книгу 10 лет. «Виргостан» состоит из философских притч и литературных зарисовок: «Там три произведения, которые были написаны в разные времена и за разный период. «Словарь состояний» писался долго – порядка 10 лет, более осознано я писал лирику - именно как художественное произведение, «Виргостан» я записывал в темпе экспресс плаката». Многие западные «звезды» рок-музыки пишут книги, а вот в России таких авторов – единицы, - говорит музыкальный продюсер Александр Кушнир. Сам он долгое время исследовал советский рок, выпустил книгу а, теперь будет ждать появления дебютного произведения Вячеслава Бутусова: «Из своего опыта общения с Бутусовым я знаю, что когда человек концентрируется и хочет давать интервью – он блестящий рассказчик, который разумен, аналитичен, ассоциативен, поэтому за Славу я могут только порадоваться». Мы поинтересовались у лидера группы «ЧайФ», читал ли он книгу своего коллеги. - Полностью книгу еще не видел, - с сожалением признался Владимир Шахрин. - Читал только выдержки. Дело в том, что книгу редактирует Андрей Матвеев, системный администратор моей книги «Открытые файлы». Он присылал мне по электронной почте некоторые моменты, чтобы я оценил, насколько это хорошо. Действительно, написано хорошо.

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