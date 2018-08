Джонни Депп снимет фильм о «русском шпионе» Александре Литвиненко

Кинокомпания Warner Bros. объявила о намерении снять шпионский боевик о бывшем агенте КГБ Александре Литвиненко. Производством картины по мотивам еще неопубликованной книги "История Саши. Жизнь и смерть русского шпиона" займется студия Джонни Деппа Infinitum Nihil. Сообщается также, что Депп может принять в проекте участие в качестве актера. Основная же роль Джонни Деппа в новом проекте Warner Bros. – продюсирование фильма, которое он будет осуществлять совместно со своим партнером по студии Infinitum Nihil Кристи Дембровски (Christi Dembrowski) и президентом компании Initial Entertainment Group Грэхемом Кингом (Graham King), сообщает Variety. Книга, по которой будет написан сценарий пока не имеющего названия фильма, будет написана руководителем нью-йоркского бюро газеты New York Times Аланом Коуэллом (Alan Cowell), который работает над ней с момента, когда история стала достоянием общественности. Произведение американского редактора не станет единственным. О своем намерении написать историю Александра Литвиненко заявила его вдова Марина. Книга названа "Смерть диссидента: Александр Литвиненко и закат российской демократии" (Death of a Dissident: Alexander Litvinenko and the Demise of Russian Democracy) и будет написана Мариной Литвиненко в соавторстве с адвокатом экс-агента КГБ Александром Голдфарбом. Кроме того, еще одна из голливудских киностудий ранее заявила о намерении экранизировать книгу, соавтором которой являлся отравленный Александр Литвиненко. Одним из кандидатов на исполнение роли главного героя называли актера Дэниела Крэйга, сыгравшего в последнем фильме о Джеймсе Бонде - "Казино Рояль".