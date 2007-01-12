«Шпильки» споют со «Зверями»

Группа «Шпильки» практически завершила запись дебютного альбома, релиз и презентация которого состоятся в начале весны. Однако, по словам солисток коллектива, у них накопилось столько новых песен, что их бы хватило и на второй альбом. Вообщем, трудятся «Шпильки» в поте лица. - Мы не стоим на месте, - говорят девушки «Шоу-бизнес.Ру». - И весной мы очень хотим сделать презентацию, хотим всех удивить не только вокалом, но и танцами, и зрелищем. Также в ближайших планах девушек - записать композицию с группой «Звери» и снять еще один клип. По их словам, они хотят сделать еще много интересных дуэтов. Поклонники, готовьтесь к сюрпризам!