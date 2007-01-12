Свободу Тимберлейкам!

25-тилетний Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake) и 34-хлетняя Кэмерон Диаз (Cameron Diaz), одна из самых красивых и любимых народом звездных пар, объявили об окончании своих отношений. Джастин и Кэмерон начали близко общаться в 2003-м году; с 2005-го в желтой прессе начали распространяться слухи о том, что музыкант и актриса должны пожениться - "С большой помпой! Во Франции! Уже заказано платье и костюм!" - и молодая пара решила, от греха подальше, "остаться друзьями". "Мы всегда могли себе позволить роскошь не комментировать наши отношения. Но сейчас, из чувства уважения к годам, проведенным вместе, мы должны рассеять все сомнения и не провоцировать СМИ на новые спекуляции. Мы закончили наши романтические отношения, приняли решение об этом совместно и продолжаем испытывать чувство любви и уважения друг к другу". Ясней и не скажешь. Думается, теперь поклонницы прекрасного Джастина вздохнут посвободней: кто знает, может у одной из них есть шанс?