Надежда Бабкина одела хиджаб

В первый день нового года, когда среднестатистический гражданин Российской Федерации опохмелялся рассольчиком и жевал холодец, Надежда Бабкина с небольшой свитой в лице друга Евгения Гора, директора Виталика и пресс-атташе Маши села в авиалайнер и отправилась в Арабские Эмираты. За восемь дней заслуженного отпуска народная артистка загорела, научилась правильно курить кальян, оседлала верблюда и подружилась с бедуинами. Рождественскую ночь Бабкина провела в пустыне с Олегом Янковским, пишет газета «Московский Комсомолец». Надежда Бабкина вот уже второй год подряд рождественские каникулы проводит в столице Арабских Эмиратов. Как только самолет маршрута Москва—Дубаи приземлился в международном аэропорту, Бабкина не на шутку расстроилась: на арабском курорте было, мягко говоря, прохладно — с моря дул холодный ветер и температура не поднималась выше 25 градусов. Постройневшее звездное тело в роскошных бикини никто так и не увидел — Бабкина на пляже куталась в теплые пледы. Но унывать прима не стала. Днем дышала морским воздухом, а вечером, нарядившись в хиджаб, курила кальян в палатке бедуинов. После долгих уговоров Надежда Георгиевна вместе со своей свитой залезла в огромный джип и оправилась в путешествие по пустыне. Сафари по-арабски — это не только песчаные барханы, но и дикие верблюды. “Выхожу, значит, я из машины, чтобы поближе посмотреть на этого горбатого, а он как побежит на меня со всей своей верблюжьей прытью. Я чуть в обморок со страха не рухнула”, — вспоминает Надежда Георгиевна (вчера утром Бабкина вернулась на родину). Православное Рождество, несмотря на восточный антураж, певица встретила по-русски. Помолилась, спела и пошла колядовать. Вспомнив старинный обряд, Бабкина вытащила из чемодана специально привезенные валенки (“Кстати, они были не очень новыми и неподшитыми”, — заметила Надежда Георгиевна) и стала, по традиции, кидать их в прохожих. Каково же было удивление народной артистки, когда ее валенок угодил прямиком... в народного артиста Олега Янковского. Олег Иванович на Надежду Георгиевну за валенок не обиделся, а вместе с женой Людмилой присоединился к Бабкиной за накрытым столом.