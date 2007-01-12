В Ивано-Франковске 14 января состоится фестиваль вертепов.

В Ивано-Франковске на старый Новый год, 14 января, состоится фестиваль вертепов "Карпатия". Афиши фестиваля сообщают, что изюминкой мероприятия должен стать "Самооборонный вертеп" при участии Юрия Луценко, Тараса Стецькива, Олеся Дония, Николая Вересня, Сергея Жадана, Тараса Чубая, Юрия Покальчука, Ивана Малковича. Предусматривается, что в фестивале примут участие лучшие украинские вертепы из Ивано-Франковска, Киева, Львова, Донецка, Херсона, Ривного, Тернополя, а также музыкальные группы: "Плач Єремії" с Тарасом Чубаем и группа Мандруючих Дяків (Днепропетровск). Организаторами фестиваля является Гражданское движение "Народная Самооборона" и Художественное объединение "ОsтаNNя Баррикада". Действо начнется на площади Рынок возле городской Ратуши Ивано-Франковска в 12 часов.