Собчак отправят в цирк

Популярная телеведущая Ксюша Собчак в очередной раз доказала свою универсальность. В скором времени на Первом канале появится новое телевизионное шоу с ее участием под рабочим названием «Цирк». Этот проект должен повторить успех других популярных программ, таких как «Звезды на льду» и «Большие гонки». - В отличие от всех шоу, которые я веду, здесь я буду не единственной звездой, - грустно сообщила Ксюша «Z». Как нам стало известно, кроме Собчак в «Цирк» пригласили Сергея Лазарева и многих других звезд шоу-бизнеса и спортсменов.