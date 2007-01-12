Массква записала дуэт со своим бойфрендом

Певица Лера Массква и ее бойфренд Павел Евлахов не только записали совместную дуэтную песню «Нецунами», но еще и сняли видеоклип на нее. По задумке режиссера Виктора Придувалова, музыканты проводят совместную фотосессию. По пути на фотостудию Павел немного опаздывает и, наконец, повстречавшись с Лерой, должен передать в кадре чувство вины от этого опоздания. «Для меня это был первый съемочный опыт. Хотя на съемочной площадке я далеко не впервые и много раз принимал участие в съемках клипов, - признается Павел. - В клипах сниматься совсем не весело. Это достаточно скучная процедура, когда ты пять минут в кадре, а потом два часа маешься от безделья, пока переустанавливают свет».