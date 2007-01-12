В столице Перу открывается выставка мумий светлокожих «небожителей»

В Лиме, столице Перу, открывается выставка археологических находок в пещерах Анд, принадлежащих загадочному народу, который завоевавшие его инки называли "жившими за облаками", так как они жили в селениях, располагавшихся на склонах гор, покрытых тропическими лесами и часто скрывавшихся за облаками. Несколько месяцев назад в одной из пещер некий крестьянин обнаружил мумию, которая находилась там свыше 600 лет, с лицом, перекошенным от ужаса, руками, обхватившими голову, и открытым ртом. Рядом с ней нашли мумию ребенка, а также драгоценные изделия, керамику, ткани. Стены пещеры были украшены рисунками. Археологов очень удивило происхождение гримас на лице женщины. Некоторые считают, что она не могла появиться в процессе естественной мумификации. Другие считают, что причина этой гримасы - изменения, произошедшие с телом во время мумификации, пишет газета La Stampa. Название этого племени - Чачапояс (Чачапойя). Они были высокие, беловолосые и светлокожие. Чачапояс были одним из самых развитых племен Амазонии. С 800 по 1500 год их царство простиралось на территории всех Анд, пока они не были завоеваны инками. И инки, и позже испанцы обвиняли в отчаянной воинственности эти племена, которые укрывались высоко в горах и возводили поселения на спрятанных в облаках вершинах. Известно, что Чачапойя были земледельцами и обрабатывали свои поля на горных террасах. Горный климат вынудил их стать великолепными ткачами, а духовная независимость заставляла соседей относиться с опаской и уважением к местным идеологам - шаманам. История этого народа пока полна тайн. Практически все письменные источники этого племени были утрачены после завоевания инков испанскими конквистадорами в 1512 году. Первые свидетельства о существовании "народа облаков" восходят к IX столетию н.э., то есть на 600 лет опережают появление инкской империи. Чачапойя занимали покрытые лесами горы между реками Уайяга и Мараньон на площади в 30 тысяч кв.км. Они возвели сотни поселений на недоступных вершинах гор. Некоторые поселения состояли из нескольких десятков зданий, в других их насчитывалось до четырехсот. Поселения укреплялись мощными оборонительными сооружениями - это была защита от своих же соседей, поскольку других групп населения в этих местах практически не было. Однако, несмотря на всю кажущуюся таинственность, основные характеристики этой культуры явно восходят к древним перуанским традициям - это и захоронение мумий, и каменные постройки, и традиция изготовления тканей. От Чачапояс осталась цитадель под названием Kuelap на высоте 3000 метров над уровнем моря. Она состоит из более 400 зданий и оборонительных башен, причем многие из них имеют декоративные карнизы, и росписи на стенах, пишет газета Daily Mail. Напомним, что светлокожими обитателями Анд очень интересовался знаменитый норвежский исследователь и путешественник Тур Хейердал. Он обратил внимание, что инки описывают своих богов, как высоких, светлокожих и белобородых, что никак не соответствует признакам ни одной из известных расовых групп, обитавших в Южной Америке. Кроме того, он обнаружил, что нынешние обитатели высокогорных озер строят свои папирусные лодки по образцу древнеегипетских. Результат эксперимента Хейердала известен: он построил папирусное судно "Ра" и пересек на нем Атлантический океан, достигнув берегов Южной Америки и доказав тем самым возможность того, что эти племена прибыли туда из Средиземноморья. Интересно, что первая попытка, когда Тур Хейердал строил судно, пользуясь материалами и технологиями, сохранившимися в северной Африке, не удалась. Второе судно - "Ра-2", которое успешно пересекло Атлантику, было построено из материалов и по технологии нынешних жителей Анд.