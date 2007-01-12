Возможно, Том Круз решил пойти по стопам Джона Траволты и снять фильм, основанный на идеях Рона Хаббарда – творца сайентологии. Как сообщила лондонская газета Daily Star, Круз уже договорился с Викторией Бэкхем – бывшей певичкой из Spice Girls, а ныне супругой Дэвида Бэкхема – о том, что она сыграет в фильме под названием The Thetan роль «невесты пришельца». Согласно учению Хаббарда the thetan является духовной составляющей человека, которая перемещается в следующее физическое тело после смерти предыдущего. По сообщению таблоида Круз будет самостоятельно финансировать фильм, так как все голливудские мейджоры отказались от проекта. Напомним, что собрат Круза по профессии и сайетологии – Джон Траволта – в конце прошлого века снял по фантастическому роману Хаббарда фильм «Поле битвы: Земля», который при бюджете в 73 миллиона долларов в американском прокате собрал всего лишь 21 миллион. Источник Кино-Театр