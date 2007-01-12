«Блестящая» завела дома Джеймса Бонда

Солистке «Блестящих» Ксюше Новиковой на Новый год преподнесли неожиданный подарок – котенка, которого певица назвала в честь любимого актера. Такой подарок сделал девушке ее друг. Когда он преподнес Ксюше это очаровательное животное породы британский вислоухий, она расплылась в улыбке. -Он такой милый, - делится впечатлениями «блестящая». – светло – серого цвета, с такой умиляющей мордочкой. Я назвала его Джеймс Бонд – Шон Коннори – в честь любимых актеров. Это его полное имя, но зову я его обычно Шоном, Шнурком или просто солнцем. Собачка чиахуахуа Мила нисколько не ревнует котенка к хозяйке. Более того, они подружились и прекрасно ладят друг с другом.