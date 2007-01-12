Жанна Фриске отдохнула за городом

Сразу после новогодних концертов певица отправилась в свой загородный дом в Подмосковье, где провела несколько дней. Не секрет, что Новый год – самое сложное время для артистов. И у Жанны, как артистки востребованной, перед Новым годом было очень много съемок и концертов. - Времени отдохнуть практически не было. В новогоднюю ночь у меня было несколько концертов, и сразу после них я поехала в свой загородный дом, – рассказывает Жанна, - набраться сил. Несколько дней Жанна провела на свежем воздухе в окружении своих друзей, наслаждаясь природой. В доме певица поставила живую елку, украсила ее, и вместе с близкими людьми еще раз отметила Новый год. Но уже без телекамер и выступлений. Поздравить подругу заехала и «блестящая» Юля Ковальчук. Она подарила хозяйке оригинальную елочную игрушку, украшенную хрусталиками Сваровски, а в ответ получила эксклюзивное украшение в виде хрустальной виноградной кисти. - У Жанны потрясающе красиво, - рассказывает Юля. – Мы гуляли по лесу, делали шашлыки, наблюдали за звездами… Было так спокойно и уютно, что собираясь только заскочить поздравить, я осталась там на несколько дней.