«Блестящие» сказочно отметили наступивший 2007 год

Несмотря на то, что они, как и все артисты праздновали его на сцене, Ксюша Новикова, Надежда Ручка, Анна Семенович и Юлия Ковальчук успели под бой курантов загадать желания, после чего вышли на сцену. «Блестящие» девушки Бонда и новогодние подарки друг другу дарили соответствующие. Юля Ковальчук, к примеру, подарила Ане Семенович золотой именной брелок с коньком, лезвие которого инкрустировано маленькими бриллиантинами. Наде – супермодные черные перчатки по локоть из тонкой змеиной кожи. Ксюше – темные очки от одной известной марки, так как у подруги уже «чемоданно-морское» настроение. Кстати, сама Юля в новогоднюю ночь выглядела по фэн-шую – у нее была красная сумочка, красный лак и красная роза. Надя Ручка получила также множество подарков. Самым запоминающимся стали эксклюзивные наручные часы, которые ей подарили друзья. К часам была приложена открытка с надписью: «Пусть каждая минута твоей жизни приносит только счастье». Ане Семенович преподнесли новые коньки. - На проекте «Звезды на льду» я каталась на старых, и все ноги были в мозолях. И вот, мне подарили новые! Теперь у меня есть время на то, чтобы их откатать. И если я стану участником зимних Олимпийских игр 2010 года, буду выступать в них. Ну а для Юли Ковальчук самым приятным подарком был огромный букет из пунцовых роз. - Мне преподнес их мой любимый. Их было ровно 101. Я была очень растрогана. И теперь вся моя квартира усыпана цветами! - говорит Юля.