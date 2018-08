В семье Бритни пополнение

Бритни Спирс в компании сына Шона и своего менеджера Ларри Рудольфа посетила зоомагазин, где приобрела щенка. Судя по всему, певица не стала изменять себе и опять выбрала собаку породы чихуахуа. Это не первый питомец Брит, которая в прошлом году была признана самой "худшей хозяйкой собак в Голливуде". Бритни получила это звание за то, что "относится к животным как к украшениям". Кроме того, как говорят представители журналов The New York Dog и The Hollywood Dog, раньше у Спирс было три собачки, с которыми она все время таскалась, но, как только появился Кевин Федерлайн, все они бесследно пропали. Кстати, ее чихуахуа по кличке Лаки неустанно терроризировала Кевина, о чем он сам неоднократно признавался прессе. Бритни переняла титул самой плохой хозяйки-2006 у Пэрис Хилтон, которая завоевала его в 2005 году. Источник: www.sutki.net