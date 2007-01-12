Дима Билан стал героем реалити-шоу

Телеканал «MTV-Россия» готовит новое реалити-шоу, главным героем которого стал певец Дима Билан. Название программа пока не имеет, известно лишь, что ее показ начнется нынешней весной. Съемочная группа MTV весь январь будет сопровождать поп-певца в его «заграничной командировке». Основными пунктами поездки Билана станут выступления в рамках «Русской зимы» в Лондоне, «Недели моды» в Милане, гастрольный тур по Прибалтике. Наконец, последние серии передачи будут посвящены большим концертам Билана в США.