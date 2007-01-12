Мара рассказала о гнилых звездах в шоу-бизнесе

В рубрике «ВЗЛОМ-2007» на "Нашем Радио" стартовала песня «Беда» группы» Мара», первый сингл с пластинки, которая должна выйти ближе к лету. - Это песня о тех людях, которые находятся вокруг нас и которые хотят научить нас жить правильно. Они считают себя рок-звездами или большими людьми в шоу-бизнесе. Это песня об их гнилостном состоянии и о том, что может быть с ними и с теми людьми, которые находятся рядом, – рассказывает Мара. За минувший год в жизни певицы произошло многое. Она выступила со струнным квартетом и подготовила акустическую программу. Песня «Беда» впервые прозвучала в спецвыпуске «ВЗЛОМ-2007» 20 декабря. А с этой недели трек находится в горячей ротации «Нашего Радио». 21 января в клубе "План B" состоится первый в этом году концерт Мары. На концерте прозвучат хорошо знакомые и любимые поклонниками рок-принцессы песни, а так же новые - "Беда" и "Калевала", уже представленные в эфире "Нашего Радио".