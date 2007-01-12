People choice awards: награды розданы, платья показаны

В Лос-Анджелесе состоялось вручение наград премии People Choice Awards, победители выбирались путем народного голосования уже в 33 раз. Отбор происходит с помощью голосования в Интернете, где заинтересованным предлагается выбрать любимчиков из обозначенного списка. Больше всего наград собрали фильм «Пираты Карибского моря2: Сундук мертвеца» и его актеры. Исполнитель роли капитана Джека Воробья Джонни Депп по телемосту из Великобритании поблагодарил зрителей за то, что те не оставляют его без работы. Наградами отмечена также исполнительница одной из главных ролей Кира Найтли. Среди других голливудских звезд, выбранных американским народом, — Дженнифер Энистон, Холли Бери («Люди Икс. Последняя битва»), Кэмерон Диаз, Винс Вон. «Народное голосование» People Сhoice Аwards проводился в категориях «Кино», «Музыка», «Телевидение» и «Другое». Что касается самого интересного - нарядов, то Кэмерон Диаз, Сандра О, Элен Помпеа отдали предпочтение маленьким черным платьям. Кэмерон, новоявленная брюнетка, предстала в платье в стиле Baby-doll от Dolce&Gabbana, обильно дополненном ювелирными украшениями, Сандра О - в «рифленом» платье от Armani, а Элен Помпеа - в наряде от Michael Kors. Платье этого же дизайнера, только более откровенное – с открытой спиной и усыпанное пайетками - выбрала для церемонии Ева Лонгория. Образ леди-блондинки отлично выдержала Катерин Хейг, в этом ей помогло муаровое синее платье от Kevan Hall с заниженной талией, подчеркнутой тонким ремешком, и объемной юбкой. Синий предпочла и Кармен Электра – сатиновое платье в пол с асимметричным плечом (очень модным в этом сезоне) от Jay Godfrey. Холли Бери предпочла амплуа секс-бомбы, в ее союзниках было платье от Cucci, мало того что золотое, так и весьма нескромной длины. Робину Уильямсу, вручавшему Холли награду, такая красота явно понравилась, в качестве свидетельства – фотографии. Сексуальна была и Дженнифер Энистон в платье с очень откровенным декольте от Versace бежевого цвета, украшенном кристаллами. Заметьте, что «народные» девушки вопреки рекомендациям глянцевых журналов всего мира носить плотные черные колготки даже с вечерним платьями (ну или хотя бы прибегнуть к леггинсам) отказались от них в пользу прозрачных телесных и солярия. Как ни странно, не было и красной помады, даже любительница алых губ Кэмерон Диаз в этот раз предпочла оттенок более натуральный, ногти тоже лишились темного антуража, причем у всех девушек сразу. В Лос-Анджелесе уже начали носить платья следующих сезонов, а они, как видите, яркие, следовательно, обрамление должно быть скромным. Скоро и нам предстоит поупражняться в этих контрастах.