Джеймса Брауна никак не похоронят

Тело легендарного соул-певца Джемса Брауна (James Brown), который умер 25 декабря от остановки сердца, до сих пор не предано земле. Члены семьи музыканта никак не могут определиться с местом и деталями церемонии погребения. Сейчас тело музыканта находится в его доме в Бич Айленде, Южная Калифорния, куда оно было доставлено 30 декабря, после отпевания в церкви и гражданской панихиды. Хотя гроб с телом находится в комнате со строго контролируемой температурой, представители похоронного бюро все настойчивей напоминают родственникам о необходимости в ближайшее время предать тело земле. На сегодняшний день дата пока не установлена. Тем временем родственники крестного отца соула вовсю занимаются дележкой наследства. Разногласия между членами семьи Брауна начали возникать уже во время концерта-трибьюта, который прошел 28 декабря в Нью-Йорке. Яблоком раздора стал особняк музыканта. Как объяснил юрист певца, дом не был оформлен на имя Джеймса Брауна и с августа 2000 года он владел им по доверенности, соответственно, не был его официальным собственником. Кроме того, выяснилось, что в завещании, которое было зачитано 11 января родственникам умершего, не указан пятилетний сын Брауна Джеймс-младший от его последней супруги Томи Рай Хайни (Tomi Rae Hynie). Остальные шестеро отпрысков Брауна в документе перечислены. Адвокат Хайни, Торнтон Моррис, утверждает, что его подопечная ничего не знала об завещании, соответственно, не присутсвовала при оглашении последней воли Брауна и посему имеет право требовать в судебном порядке дать ей время на то, чтобы оспорить завещание. Напомним, что через несколько часов после смерти музыканта охранники не пустили Хайни в дом, в котором она жила с Брауном и их сыном, мотивируя это тем, что адвокаты Джеймса сомневаются в законности их брака. Сейчас особняк по-прежнему находится под охраной и закрыт для любых посещений, чтобы оставить в сохранности памятные вещи, мебель, одежду и другие личные вещи певца. Источник: music.com.ua.