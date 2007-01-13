Догилева рассказала о разводе с мужем

Известная актриса Татьяна Догилева не раз говорила, что с супругом Михаилом Мишиным она предпочитает жить раздельно. По словам актрисы, женщинам вообще трудно наладить хорошие личные отношения с мужчинами. Раздельное проживание Догилевой и Мишина не раз становилось поводом для сплетен. Говорили, будто супруги давно развелись, и их больше ничего не связывает. Сама Догилева свой "развод" комментирует всегда охотно. "Нет, я замужем за Михаилом Мишиным, - говорит актриса. - В моей личной жизни ничего не изменилось. Мы с Мишей стараемся иногда отдыхать друг от друга и живем в разных домах. Такое расставание, бывает, длится неделями, мы даже друг другу не звоним. А потом в прессе появляются статьи, что мы с мужем развелись. Ну и ладно, пусть сплетничают, значит, еще не забыли". А вообще Татьяна Догилева не любит судить об отношениях глобально и себя как актрису причисляет к особому виду женщины, пишет "Смена". "Женская сила в нашей слабости, а мы не можем позволить себе быть слабыми, - считает Татьяна Анатольевна. - Мужчинам очень даже понравилось, когда женщина стала ходить на работу, голосовать, решать трудные вопросы. Мир перевернулся с ног на голову, когда женщина стала добытчицей. А такого не должно быть". Актриса всегда старалась ни от кого не зависеть и открыто говорит, что никогда ни один мужчина ее не содержал. Вот и будучи замужем за Михаилом Мишиным Татьяна Догилева предпочитает зарабатывать сама. "Мой муж не такой уж богатый человек, чтобы мог тянуть на себе всю семью, - признает актриса. - Любой брак - это испытание. Я придерживаюсь мнения, что мужчина и женщина - два абсолютно разных существа. Мужчины и женщины могут найти общий язык на работе и в дружбе, но в личных отношениях им все-таки трудно договориться. Очень трудно!"