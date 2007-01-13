Рената Литвинова отмечает юбилей

Cценаристка, режиссёр и актриса Рената Литвинова 12 января отмечает свое 40-летие. Талантливая и жеманная блондинка, одетая в стиле ретро, с чертами лица а ля Грета Гарбо и Марлен Дитрих одновременно, cветская красавица со сбивчивой речью и смешной жестикуляцией, умеющая быть монументальной дамой и уморительной клоунессой, почти Джульеттой Мазина, создает в кино странные образы, родом из сновидений, — пишет о Литвиновой РИА Новости. Работы Ренаты Литвиновой либо называют бредом, либо находят в них нехарактерную для нынешнего искусства глубину — и устраивают дискуссии. Любимые темы Литвиновой — любовь, смерть, талант, интуиция, поиски смысла жизни. Рената считает себя ученицей Киры Муратовой, лидера советского и пореформенного артхауса. В кино она занимается самолюбованием и в то же время превозносит других женщин (таков ее документальный фильм о советских актрисах «Нет смерти для меня»), она изучает людей «не от мира сего», преодолевающих повседневность. Её роли с виду довольно прозаические — следователь (в режиссёрском дебюте «Богиня: Как я полюбила»), стюардесса («Небо. Самолет. Девушка» Веры Сторожевой), официантка («Жмурки»), аферистка («Настройщик» Киры Муратовой), содержанка («Мне не больно»). Но притом все эти персонажи оказываются «кентаврами», полуфантастическими существами. Сейчас Рената снова снимается у Муратовой и вынашивает планы экранизировать романы талантливейшей англичанки Айрис Мердок. Обещает стать писателем в старости — когда надоест сражаться с превратностями жизни.