Юлия Тимошенко устроила стильный шок

Одна из самых стильных женщин-политиков решила немного позабавиться. Лидер украинской оппозиции, глава фракции БЮТ Юлия Тимошенко пришла на заседание украинского парламента - Верховной Рады без главной составляющей своего имиджа - косы. Тимошенко распустила и завила волосы, пишет украинская пресса, и у украинских законодателей едва не случился нервный срыв. Депутаты, как из "оранжевого" лагеря, так и из правящей "антикризисной" коалиции встретили ее появление "возгласами одобрения и аплодисментами", отмечают СМИ. Юлия Владимировна была одета в кремовую юбку-фонарик и черную блузку "и напоминала сказочную принцессу". На вопрос журналистов, с чем связана смена имиджа, она ответила, что "просто иногда женщины меняют прически" и пообещала делать это чаще, чтобы "не шокировать окружающих". Даже народный депутат Партии регионов Тарас Чорновил, который в последнее время позволял себе не очень лестные выражения в адрес Юлии Владимировны, в частности, обвиняя ее в наркозависимости, не устоял перед ее обаянием. Красота – страшная сила. "В таком имидже она более мягкая и человечная", - сказал он журналистам в кулуарах парламента – Ей намного лучше без косы, ведь она тогда нормально выглядит, выглядит молодой". И вспомнил, что наиболее острая борьба с ее стороны, как оппозиционерки, началась именно с того момента, когда она впервые появилась со своей косой вокруг головы. А сейчас у него появилась надежда на то, что Тимошенко снова станет более мягкой: "Теперь в нее можно влюбиться, а раньше она мне напоминала подругу Евы Браун, которая руководила каким-то отделом СС". "Теперь в нее можно влюбиться, а раньше она напоминала подругу Евы Браун, которая руководила каким-то отделом СС". Народный депутат от фракции блока "Наша Украина" Руслан Князевич сообщил, что народные депутаты предметно не обсуждали смену прически Юлии Тимошенко. "Она надевает косу только как боевую раскраску на работу. Я ее не раз видел вне парламента в выходные дни и у нее именно такая прическа. И заверяю вас, что каждый депутат-мужчина отметил сегодня, что она очень красивая женщина", – сказал депутат. Источник: KleO.ru.