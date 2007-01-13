Новая скандальная реклама Dolce & Gabbana (ФОТО)

В среду британский Совет по стандартам в рекламе (Advertising Standards Authority) выступил с критикой в адрес последней рекламной кампании итальянского Дома моды Dolce & Gabbana. Один из новых постеров содержит сразу несколько сцен насилия. На нем двое молодых людей угрожают сидящему мужчине, в то время как ещё один мужчина одной рукой обнимает обнажённую девушку, испуганно смотрящую в камеру, а в другой сжимает пистолет, нацеленный на лежащего человека с простреленной головой. По словам представителей Совета, компания повела себя безответственно и нарушила нормы хорошего вкуса, опубликовав рекламу, пропагандирующую насилие, в The Times и Daily Telegraph. Население, видевшее плакат, уже успело накатать аж 166 жалоб. Новая рекламная кампания Dolce & Gabbana попала в десятку кампаний, вызвавших в прошлом году наибольшее недовольство публики. У представителей Dolce & Gabbana - свое мнение по этому вопросу. Они говорят, что реклама была опубликована в Европе, США, Китае, Японии и Гонконге и нигде, кроме Британии, претензий не вызвала. Отдельно подчёркивается, что фотографии стилизованы под произведения искусства наполеоновской эпохи, в частности, под картины знаменитого художника Эжена Делакруа. Так как критика Совета по стандартам в рекламе – всего лишь предупреждение, скорее всего, кампания со скандальными фотографиями будет продолжаться, и этот эпизод только добавит ей популярности. Сладкая парочка Доменико Дольче и Стефано Габбана не первый раз шокирует благовоспитанных граждан. Скорее, заходить «слишком далеко» - их фирменный стиль. Кумиры гей-сообщества, они никогда не скрывали своей ориентации, и рекламные кампании итальянского дуэта частенько бывают пропитаны духом однополой любви. В 2005 году в американских глянцевых изданиях появился постер, напомнивший скандальную рекламу обуви Puma. Напомним, что в 2003 году немцы изобразили сидящую на коленях девушку, перед которой были видны ноги молодого человека со спущенными штанами. А по бедру модели стекала капля мутно-белого вещества. На постере Dolce & Gabbana сюжет был тем же, только модели вдобавок оказались одного пола, что добавило сюжету еще больше остроты.