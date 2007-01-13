На «Доме-2» грядет еще одна свадьба?

Сэм Селезнев сделал предложение Анастасии Дашко Не раз на «Доме-2» между Анастасией Дашко и Сэмом Селезневым гремели скандалы: Настя буквально вымогала у парня обещание на ней жениться. Недавно у нее появился серьезный повод поставить ему ультиматум из серии «либо свадьба, либо разрыв». Пару недель назад Дашко угодила в больницу. Когда она прошла медицинское обследование, врачи ей порекомендовали обязательно родить ребенка до 27 лет. Сразу после выписки Анастасия сообщила Сэму, что у них есть всего четыре года, чтобы пожениться и обзавестись потомством, а значит, свадьбу надо играть в этом году. Селезнев долго отпирался, справедливо полагая, что жениться надо, только когда у пары есть квартира, машина и прочная финансовая база. Но Настя поставила ультиматум. - Либо мы женимся в этом году, либо я буду искать другого мужчину, - заявила она Сэму во время тет-а-тет с ведущей Ксенией Бородиной. Селезнев объяснил, что он мечтает видеть Настю своей женой и матерью его детей, сделал девушке предложение, но поставил условие, что пара просто поедет в загс и распишется без свидетелей, стандартной пирушки для родственников и «прочих глупостей». Дашко, мечтавшая о лимузинах, свадебном платье, трехъярусном торте и прочих причиндалах свадебной церемонии, была в шоке от такого предложения. И ответила отказом. Пара разругалась в пух и прах... Чем закончится этот конфликт, смотрите на ТНТ.