Две голливудские дивы объявили о своей свободе

13 января 2007, 12:45

В Голливуде бушуют страсти: сразу две известных актрисы объявили вчера, что отныне они свободные и независимые женщины – это Камерон Диаз и Дрю Берримор. Одна из самых высокооплачиваемых актрис Камерон Диас и певец Джастин Тимберлейк, встречавшиеся с 2003 года, в четверг официально объявили о своей разлуке. 25-летний Тимберлейк и 34-летняя Диас распространили совместное заявление, в котором, в частности, говорится: "Наши романтические отношения действительно закончены, однако мы остаемся друзьями, продолжающими относиться друг к другу с любовью и уважением". Напомним, что Джастин Тимберлейк, выступавший в составе группы N'Sync, а затем начавший успешную сольную карьеру, до встречи с Диас несколько лет был связан романтическими отношениями с поп-певицей Бритни Спирс. Слухи о расставании Тимберлейка и Диас появились в американских СМИ еще в середине 2006 года. Вроде бы Джастин под предлогом доработки пары сцен для своего последнего фильма попросту сбежал из Лос-Анджелеса и бросил Камерон. Потом начались разговоры о кругосветном путешествии, которое Джастин совершит в одиночестве, т. е. совершенно свободный от каких бы то ни было обязательств. Будто бы 24-летний певец вдруг осознал, что 33-летняя Камерон ему не пара. Тимберлейк, между прочим, даже имел наглость назвать Диаз "прилипчивой". Однако пара, не раз заявлявшая, что не будет как-либо комментировать свои отношения, до последнего момента не подтверждала, но и не опровергала свое расставание. В четверг также стало известно, что одна из близких подруг Диас - 31-летняя актриса Дрю Бэрримор (Drew Barrymore), вместе с которой они сыграли в фильмах "Ангелы Чарли" и "Ангелы Чарли - 2: только вперед", рассталась со своим 26-летним другом - барабанщиком группы Strokes Фабриццио Моретти (Fabrizio Moretti). Бэрримор и Моретти встречались более 5 лет. Источник: KleO.ru.

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