Аллегрова посадила дочь на колеса (ФОТО)

В новогодние праздники Ирина Аллегрова преподнесла своей дочери роскошный подарок. Зная о том, что Лала мечтает о Hummer, Ирина Александровна купила ей новенький автомобиль за 130 тысяч долларов и попросила водителя подогнать его прямо под окна ее дома. - Утром я просыпаюсь, а Лала вытанцовывает возле своей новой машины. Вот из таких мгновений и состоит счастье! - призналась «Z» певица. - На подарки в этом году я потратила больше трех миллионов рублей, но нисколько не жалею об этом! Кстати, близкие тоже ответили певице шикарным подарком - на Рождество они подарили ей автомобиль Maybach, о котором Ирина Александровна давно грезила.