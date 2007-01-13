Майкл Джексон погасил долг в 100 тыс. долларов перед аптекой

Майкл Джексон мирным путем вернул задолженность аптеке Mickey Fine Pharmacy на сумму более 100 тыс. долларов. Певец с 2005 года не желал платить за отпущенные ему лекарства и лишь после угрозы отвечать перед судом расплатился по счетам. Mickey Fine Pharmacy долгое время предоставляла королю поп-музыки лекарства, за которые Джексон не желал платить. Поэтому десятого января владельцы аптеки подали исковое заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса на 101 тыс. 926 долларов. Однако разгорающийся скандал, по словам пресс-секретаря певца Раймоны Бэйна, удалось "решить мирным путем". Напомним, что в декабре Джексон подал иск против бухгалтеров, которые вели его дела. Он обвинил компании Bernstein, Fox, Whitman, Goldman и Sloan в "халатности ведения дел и нарушении финансовой дисциплины". Джексон утверждал, что контракты заключались без его ведома, не всегда его точно информировали о состоянии финансов. В апреле прошлого года Джексон решил реструктуризировать свои долги, которых у него набралось на 270 млн. долларов. Дабы погасить некоторую часть долгов, поп-певец намеревался продать 50% своей доли в компании Sony/ATV Music Publishing, которая является владельцем издательских прав на 300 тыс. композиций.