Легенда соул Джеймс Браун забыл упомянуть свою жену и сына в завещании

Легендарный музыкант Джеймс Браун, который покинул этот мир в конце декабря 2006 года, не упомянул в своем завещании последнюю супругу и их общего пятилетнего сына. Однако Браун не забыл о шести других своих детях, сообщил адвокат "крестного отца" музыки в стиле соул. Из-за возникших проблем, тело Джеймса Брауна до сих пор не могут придать земле. По заверению вдовы Джеймса Брауна, Томи Рэ Хайни, она была замужем за музыкантом. В то же время оставшиеся члены семьи не признают женщину "своей", ставя под вопрос родство между ними, сообщает NME. Женщина также не может попасть и в дом, где она проживала с супругом с 2000 года. Большой вопрос как у семьи, так и у адвоката, представляющего интересы умершего музыканта, вызывает тот факт, что Хайни, несмотря на то, что официально скрепила себя узами брака с Джеймсом Брауном, не может предоставить документов, подтверждающих ее развод с предыдущим мужем. "Таким образом, брак Хайни с Брауном не может считаться действительным", - заявил адвокат. Певец Джеймс Браун, которого также называют "крестным отцом музыки в стиле соул", умер в возрасте 73 лет. За свою жизнь он записал более 50 студийных и концертных альбомов. Среди исполнителей ритм-н-блюза он уже много лет оставался рекордсменом: 116 его композиций поднимались в "Топ-100" национального музыкального чарта США, а 98 из них попали в "Топ-40" R&B-синглов, 17 – стали хитами "номер один". Кроме того, Джеймс Браун стал одним из первых, кто попал в Зал славы рок-н-ролла, наряду с Элвисом Пресли и Чаком Берри.