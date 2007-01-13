Израненное сердце Караченцова

Актера экстренно госпитализировали с угрозой инфаркта. На очередном приеме у врача Николай Караченцов пять раз терял сознание, и его экстренно госпитализировали в клинику. Лечащие врачи артиста обеспокоены его состоянием. После страшной аварии, в которую попал актер, регулярное посещение больницы стало для Николая Караченцова обязательной частью жизни. Вот и в этот раз артист вместе со своей супругой Людмилой Поргиной отправился на прием к медикам. Состояние здоровья Николая Петровича в последние дни резко ухудшилось. Здоровье - У Коленьки постоянно скачет давление, - рассказала корреспонденту «ТД» Людмила Поргина. - Он резко бледнеет, в сердце появляются боли. Неправильная погода за окном провоцирует эти кризисы. Коля очень сложно переносит такую «летнюю» зиму. В новогодние праздники лечащие нас медики отдыхали, приходилось в крайних случаях вызывать неотложку. Сейчас, к счастью, все вернулись на работу, поэтому мы первым делом отправились к нашим спасителям. Прием Супруги приехали в клинику и вместе прошли в кабинет врача. - Мы провели осмотр и настояли на срочной госпитализации Караченцова, - рассказывает пожилой доктор медицинских наук. - Актер пять раз терял сознание, пока был в кабинете медика! Это очень опасно. Мы были обязаны помочь любимому артисту и просто настоящему мужчине. Поэтому убедили Людмилу Андреевну, что ее мужу необходимо пройти экстренный курс лечения. Больница После долгого обследования медицинские светила сделали вывод: у артиста серьезные проблемы с кровообращением. - Сейчас самое главное - обнаружить очаг воспаления, - продолжает доктор. - Все силы прикладываем для этого. Но состояние пока остается тяжелым, его смело можно назвать предынфарктным. Врачи больницы немедленно прекратили физиопроцедуры, которые проводили до этого именитому пациенту. Посовещавшись, медики ряд препаратов заменили на более сильные. - Мы лечим артиста самыми современными и мощными лекарствами, - говорит доктор. - И очень хотим верить, что сумеем ему помочь. Нам всем помогает несгибаемый оптимизм жены Николая Петровича. Людмила Андреевна твердо знает, что все будет хорошо. И мы с ней абсолютно согласны.