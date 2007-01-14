Ужас! Над Мордюковой издевались в больнице

Актриса Нонна Мордюкова, как мы уже писали, сейчас находится в больнице. По словам сестры актрисы, ее состояние не такое тяжелое, как об этом писали в газетах. Даже несмотря на то, что некие злоумышленники поиздевались над спящей Нонной Викторовной, унывать она не собирается. Всего у Мордюковой четыре сестры и два брата, и все они сейчас в Москве и по очереди навещают актрису в элитной клинике, пишет "Московский комсомолец". Одна из сестер актрисы Наталья Викторовна согласилась откровенно рассказать о ее состоянии здоровья. Оказывается, в квартире Нонны Викторовны есть огромное медное изваяние Христа, которое очень много значит для актрисы. "Это — ее боженька, — пояснила Наталья Викторовна. — Она очень о нем печется, каждый раз спрашивает: как он там, вытерли ли вы пыль с него? Для нее это очень важно. И поэтому то, что накануне вытворили некие журналисты с иконой — они прорвались к Нонне, спящей, в палату и установили это изображение у изголовья кровати для снимка, — потрясло нас всех. Однако Нонночка смогла сдержать свои эмоции. Она сказала буквально следующие слова: "Успокойтесь, не надо на всякую вошь тратить свои силы". Оказывается, вопреки газетным публикациям, "скорую" актрисе вызывать не пришлось. "Просто Нонна почувствовала себя неважно, да и мы ведь тщательно следим за ее здоровьем, - говорит сестра артистки. - На фоне диабета у нее целый букет болезней и сердечко пошаливает. Пригласили лечащего врача, он посоветовал лечь в клинику, приехали кремлевские эскулапы и увезли ее в ЦКБ — необходимо было поддержать организм усиленным лечением. Никакого инфаркта у нее не было. Сейчас состояние стабильное, последняя кардиограмма показала улучшение, все остальное — в руках Всевышнего". Сейчас Нонна Мордюкова лежит в обычной палате и просит, чтобы к ней поскорее подселили кого-нибудь. "Ей нравится, чтоб рядом кто-нибудь "шаркался", - говорит Наталья Викторовна. - А вчера она попросила принести ей вопреки запретам врачей мороженое и кусочек сала, и мы, как партизаны, ели это, прячась от медиков. Нонночка была в очень хорошем настроении и все перечитывала поздравление, присланное президентом Путиным. Обожает своих ангелов-хранителей в белых халатах, они ей песни поют во время процедур. Живо всем интересуется, даже положением в мире. Недавно попросила на всякий случай приготовить ее концертное платье и очень мечтает сняться в кино".