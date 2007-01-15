Кайли Миноуг из-за новой болезни вновь отменяет концерты

Австралийская певица Кайли Миноуг отменила два концерта своего возобновленного тура в Манчестере из-за простуды, которую она неожиданно подхватила, передает AP. В субботу в Манчестере она провела лишь половину 2,5-часового концерта и ушла со сцены, извинившись перед поклонниками. "Я подхватила простуду", - сказала Миноуг. Ее представитель Джон Биллс сообщил, что певице поставили диагноз ОРВИ, и отрицал какую-либо связь между восстановлением Миноуг от прошлой болезни – рака груди - и новым заболеванием. В воскресенье врачи посоветовали ей отменить ближайшие концерты в понедельник и вторник – 15 и 16 января. Однако концерты в четверг и пятницу пока не отменены. Более того, отмененные концерты, как обещают организаторы шоу, будут восстановлены. Возможно, Миноуг выступит еще раз за субботний концерт. Поклонникам посоветовали не выбрасывать билеты и следить за обновляющейся информацией на официальном сайте арены MEN в Манчестере. В Великобритании Миноуг уже выступила на семи концертах на арене "Уэмбли", за которыми должны были последовать шесть концертов в Манчестере, сообщает BBC. Новый тур "Showgirl Homecoming Tour" 38-летней Кайли Миноуг начался в Австралии в ноябре. В мае 2005 года, после того как врачи поставили Кайли Миноуг диагноз - рак груди, 38-летней поп-звезде сделали успешную операцию в Мельбурне. Это произошло после того, как Кайли завершила гастрольный тур по Европе и планировала дать концерт в Австралии. Затем она прошла курс химиотерапии в Париже, где у ее друга Оливье Мартинеса есть свой дом.