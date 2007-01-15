t.A.T.u. перешли на Паштет

В семье солистки группы t.A.T.u. Лены Катиной — пополнение. Теперь в ее доме живет обладатель темной шевелюры и звонкого голоса. Новогодний сюрприз ожидал певицу в приюте для бездомных и брошенных животных. Лена неоднократно хотела забрать оттуда “кого-нибудь симпатичного”, но времени все не было. Пока наконец она не решила твердо — в новом году у нее должна появиться собака, пишет «Московский Комсомолец». Пса Лена назвала... Паштетом! За чрезвычайно смешной вид: животное похоже на бигля, а окрас как у овчарки — черный с рыжим. “Татушка” уже позаботилась о том, чтобы сделать псу все необходимые прививки. Заодно и со многими заводчиками собак познакомилась. А еще отыскала массу полезной информации в Интернете о том, как нужно воспитывать четвероногих друзей.