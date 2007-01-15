Пугачеву подкосила боль в спине

Природные катаклизмы пагубно отразились и на здоровье 57-летней Аллы Пугачевой. Примадонна в последнее время стала жаловаться на проблемы с позвоночником, приступы боли замучили певицу. Алла Борисовна обратилась за помощью к своим знакомым врачам в Центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. В больницу Алла Борисовна приехала на своем «Мерседесе-пулмане» около полудня. Сопровождали певицу ее водитель и охранник. Опустив глаза и кутаясь в свой традиционный балахон, примадонна прошла в кабинет профессора Альшибая, пишет газета «Твой день». - Мы даже не сразу и поняли, что мимо нас прошмыгнула сама Пугачева, - призналась одна из сотрудниц больницы. - Узнали ее по машине. Она сразу же прошла в поликлинику, которая находится при нашем центре. Напомним, что примадонна в ушедшем году прошла доскональное обследование в эндокринологическом центре при Академии медицинских наук. Это произошло несколько месяцев спустя после того, как ей сделали стентирование сосудов сердца. Тогда у Аллы Борисовны нашли повышенное содержание сахара в крови и выдали специальный аппарат, по которому она должна была в домашних условиях наблюдать за своим состоянием. Но еще через некоторое время Аллу Борисовну стали мучить сильные боли в спине. Обострение случилось именно в то время, когда в Москве началось неожиданное потепление. Пугачева немедленно обратилась за помощью к профессору Михаилу Альшибаю. С Михаилом Альшибаем примадонну связывает многолетняя дружба. Именно он посоветовал певице элитную клинику в Чехии, где она одно время наблюдалась. А с директором научного центра Лео Бакерия Пугачева еще и работает в Общественной палате. В кабинете у Альшибая певица пробыла около получаса. После недолгого разговора они оба отправились в рентгенологическую комнату, где Алле Борисовне сделали компьютерную томографию позвоночника. Кстати, доктор отказался от обычного рентгена спины, сославшись на то, что томография гораздо эффективнее при диагностике на начальных стадиях заболеваний позвоночника. По словам одного из работников центра сердечно-сосудистой хирургии, Алла Борисовна приехала сюда, решив пройти очередное плановое обследование своего организма. В последнее время легендарную певицу все чаще и чаще стали мучить боли в спине, о которых Пугачева старалась особо не распространяться.