Заворотнюк довели до истерики

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов решили повторить успех "Прекрасной няни" и задумали новый проект с участием самих себя, а также Бориса Смолкина и Ольги Прокофьевой, сыгравших в знаменитом ситкоме дворецкого Константина и Жанну Аркадьевну. Фильм обещает быть очень смешным. С Анастасией Заворотнюк в процессе работы над картиной от смеха однажды чуть не случилась истерика. "Мы придумали довольно смешной проект, - рассказывает Сергей Жигунов. - Это музыкальная комедия по мотивам старинных русских водевилей. Фильм называется "Шекспиру не снилось", ставит его режиссер Леша Зернов. Собираемся всей нашей четверкой перекочевать из "Моей прекрасной няни" в новый фильм: Борис Смолкин, Прокофьева, я и Настя. По сюжету мы - банда жуликов, которая вынуждена в театре изображать артистов и выходит на сцену в шекспировской пьесе". Также в фильме будут заняты Юрий Стоянов, Таня Кравченко, Гарик Харламов из "Комеди Клаб", пишет , пишет "Комсомольская правда". "Смешная компания подобралась! – радуется Жигунов. - "Комеди Клаб» для нашей картины шутки прописывает, Юрий Энтин сочинил тексты восьми песен. Для нас ставят танцы - мы будем в кадре танцевать и петь!" А вот что о новом фильме рассказывает сама Анастасия Заворотнюк: "Сценарий новой комедии, которую сейчас запускаем, мне дали почитать еще в Париже на съемках боевика "Код Апокалипсиса". - Я после рабочей смены в гостинице решила ночью почитать. Думала, пробегу две странички, но куда там! Я начала хохотать как сумасшедшая! Думала, меня из гостиницы выгонят за шум!" Истерика с Заворотнюк случилась и на съемках "Кода Апокалипсиса". "Снимали сцены в Бергене с Владимиром Меньшовым и Оскаром Кучерой, - вспоминает Анастасия. - Три утра. Кучера выходит из комнаты, в которой страдает моя героиня. Герой Меньшова ему говорит: мол, ты ей помоги как-то по-женски... и начинает на себе изображать женщину - эдакими округлыми движениями показывает грудь, бедра. И у него так смешно получилось, что у меня началась смеховая истерика! Несколько дублей не могли снять. По сюжету-то мне нужно было горевать! Теперь мой смех будут "вычищать" на монтаже..." А вот картина "Шекспиру не снилось", по словам "прекрасной няни", будет новым кино, "которое надо снять быстро, активно". "Волнуюсь и жду начала, - поделилась актриса. - Прошел первый этап - пробы грима, прически, примерки... Работа кипит. Все волнительно. А вообще в наступившем году хочется работать и жить так, чтобы рядом не было скандалов, войн. Высокие тона пусть будут только в дублях на съемочной площадке, а не вокруг!"