Выходит сингл Сереги и Владимира Жириновского

Сингл «Рэп vs. СПИД» рэппера Сереги и лидера ЛДПР Владимира Жириновского выпустит в конце января украинская звукозаписывающая компания Moon Records общим тиражом в 30 000 копий. Композиция «Рэп vs. СПИД» - это хип-хоп версия популярного в 80-90-е хита «Оля и СПИД» группы «Анонс». Есть мнения, что музыкальные эксперименты эпатажного рэппера и политика не что иное, как часть предвыборной программы ЛДПР. Еще в конце прошлого года в СМИ стали активно муссироваться слухи о том, что Жириновский вместе с Серегой возглавят список ЛДПР на выборах в парламент от Мурманской области.