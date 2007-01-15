Катю Лель не пускают за границу

Катя Лель оказалась в крайне щекотливом положении. С наступлением нового года певицу могут запросто не пустить за границу. Дело в том, что суд признал ее виновной в том, что она недобросовестно поступила со своим экс-продюсером Александром Волковым. Напомним, что с тех пор как Лель ушла от Волкова, она не платила ему ни копейки со своих последующих доходов. Хотя по контракту должна «отстегивать» ему проценты. Но даже после решения суда, который запретил ей выступать, она продолжает давать концерты. Судебные приставы также запретили ей выезжать за пределы России, пишет газета «Твой день». - Я собираюсь в Италию и думаю, меня спокойно выпустят за границу, - призналась певица. - Я ведь не преступница какая-нибудь: никого не убивала и не воровала!