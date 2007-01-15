Скандал! Витаса арестовали

По подозрению в контрабанде предметов искусства 13 января сотрудники Интерпола в аэропорту Амстердама задержали российского певца Витаса вместе с его продюсером Сергеем Пудовкиным. По словам стражей порядка, у российских граждан был изъят тубус с полотном, которое было сделано с использованием золотых нитей и шёлка. Изображен на полотне сам Витас, в образе корейского принца. Артиста и продюсера доставили в местный «ДОПР», эксперты признали полотно ценным экспонатом И поскольку этот предмет был оформлен на господина Пудовкина, Витас был отпущен, после написания объяснительной о том, что в этом аэропорту была транзитная пересадка Тайбей – Амстердам – Москва, а полотно - не что иное, как знак любви и уважения корейских поклонников, собственно, которые на концерте и подарили ему этот презент. Как стало известно «Шоу-бизнес.Ру», продюсеру певца был выписан штраф в размере 5,5 тысяч евро, а само полотно отправлено на дополнительную экспертизу, после которой будет решаться вопрос по судебному разбирательству.