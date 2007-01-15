Алла забыла о Филиппе

В годовщину своей помолвки с Киркоровым Пугачева всю ночь пробыла в компании Максима Галкина. Алла Пугачева отпраздновала тринадцатую годовщину помолвки с Филиппом Киркоровым в компании своего фаворита Максима Галкина, вернувшегося из Женевы, которого лично встречала в аэропорту Домодедово. Примадонна, не выдержав и двухнедельной разлуки со своим близким другом Максимом Галкиным, узнав о его возвращении, решила сделать ему сюрприз и лично отправилась в аэропорт. Уже по дороге в Домодедово Пугачевой на мобильный телефон позвонил Галкин и сообщил, что по техническим причинам вылет его рейса из Женевы задерживается на четыре часа. Но даже это не смогло остановить Аллу Борисовну, и она не стала возвращаться домой, а решила скоротать время, катаясь по Москве. В итоге любимый пародист примадонны прилетел в столицу ближе к вечеру и был несказанно рад, увидев в зале прилетов свою подругу и покровительницу. После жарких объятий Алла Борисовна, усадив Максима в свой золотой «мерседес-пулман», отправилась с ним к себе на квартиру в Филипповском переулке. Пробыв дома пару часов, Пугачева захотела отпраздновать встречу с Максимом в одном из столичных ресторанов. Филипп По иронии судьбы Филипп Киркоров прилетел в Москву практически одновременно с Галкиным, только в аэропорт Шереметьево-2. И встречали его лишь охранник и директор. Правда, у Филиппа еще теплилась слабая надежда, что он увидится в этот праздничный вечер с Аллой Борисовной. Поэтому, приехав к себе на квартиру на Земляном Валу, он буквально за полчаса привел себя в порядок и выехал из дома. Однако до бывшей жены в этот вечер Киркоров так и не дозвонился. Она была слишком занята разговором с Максимом. Поняв, что, по всей видимости, тринадцатая годовщина помолвки для бывшей супруги ничего не значит, Филипп занялся своими делами. Рождество А еще пару дней назад Пугачева и Киркоров вместе праздновали Рождество в одном из столичных ресторанчиков неподалеку от дома примадонны. Администратор заведения признался, что легендарная певица предпочитает сидеть при приглушенном свете в их маленьком зале с мягкими диванами. - Алла Борисовна обычно предпочитает текилу и красное вино, - рассказал «ТД» администратор ресторана. – Обычно ее счет составляет около 150 долларов, причем его всегда оплачивает Филипп. Помолвка Именно в тот рождественский вечер Пугачева и договорилась с Киркоровым, что отпразднует с ним годовщину их совместной помолвки. Правда, напоследок Алла Борисовна попросила бывшего мужа быть менее эмоциональным в публичном выражении чувств по отношению к ней. Но в очередной раз сбыться планам Филиппа неожиданно помешал Максим Галкин, с которым Пугачева провела весь вечер. По словам близких друзей примадонны, пародист отсутствовал в Москве около двух недель и за это время Алла Борисовна очень сильно по нему соскучилась. Поэтому, как только Галкин оказался в столице, Пугачева забыла про своего бывшего мужа и отправилась отмечать приезд друга в ресторане.