Руссо застраховал дочь на $1 000 000

Авраам Руссо решил заблаговременно позаботиться о будущем своей трехнедельной дочери Эммануэль и застраховал ее на $1 000 000 по всем страховым рискам, то есть на все случаи жизни. Авраам и его супруга Морела с нетерпением ждали прибавления в семье и молили Бога о том, чтобы девочка родилась здоровой. Малютка Эммануэль появилась на свет практически в канун Нового года. Напомним, что трехнедельная крошка родилась на несколько дней раньше положенного срока в одном из лучших роддомов Нью-Йорка под наблюдением опытнейшего хирурга - знакомого четы Руссо. Уже через пару недель певец сам обратился в одну из крупнейших страховых компаний Нью-Йорка и застраховал дочурку на один миллион долларов, пишет газета «Твой день». По словам близких друзей Авраама, певец решил не надеяться на счастливый случай и по возможности подстраховать своего ребенка от любых жизненных неурядиц. Молодая мама Морела, узнав о том, что Руссо оформил страховочный сертификат на Эммануэль, лишь порадовалась его трогательной заботе об их ребенке. По условию договора, подписанного Авраамом, при любом несчастном случае крупная сумма денег сразу же будет переведена на специально созданный для этого расчетный счет. Оттуда их может снять доверенное лицо, указанное в договоре. Подписывая сертификат, Авраам указал имя своей жены, которая, по его словам, самая лучшая мама на свете.