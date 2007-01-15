Восковая фигура Кайли Миноуг пахнет духами

В музее мадам Тюссо в Лондоне представлена новая экспозиция – восковая фигура Кайли Миноуг с запахом духов Darling. Фигура певицы располагается на сверкающем полумесяце, за основу которого взят тот, который использутеся во время нового турне Кайли Showgirl Homecoming Tour. Духи, которыми художники окропили фигуру Кайли, были разработаны ею самой. Это уже четвертое по счету восковое воплощение Кайли Миноуг в лондонском музее Кайли Миноуг. Поп-дива уже вплотную приблизилась по количеству выставленных фигур к королеве Великобритании, заняв второе место по их количеству, сообщает Sunday Mirror. "Кайли №4" представлена в длинном красном платье с черными блестками, и, как сообщалось выше, восседает на полумесяце, а окружает ее обстановка, сходная с той, которая царит на сцене во время тура Кайли Миноуг Showgirl Homecoming Tour. Некоторое время назад британская певица, оправившись от тяжелой болезни, сразу начала выступать. Журнал Glamour признал ее "самой стильной знаменитостью", а духи от Кайли возглавили список самых продаваемых запахов в Великобритании. 28 февраля 2007 года открывается выставка, на которой будут представлены вещи и фотографии, принадлежащие певице. Кроме того, в прошедшую среду Кайли Миноуг оставила отпечатки своих ладоней на Площади славы, которую в июле 2006 года "открыла" королева поп-музыки Мадонна. Кстати, Мадонна, после посещения шоу поп-принцессы (так ее окрестили британские СМИ), заявила, что "Кайли просто великолепна".