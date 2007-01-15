Пьяный Зверев упал на пороге клуба

Именитый стилист Сергей Зверев переоценил возможности своего организма и сильно перебрал с алкоголем на вечеринке в скандально известном московском клубе. Появление звезды, как ни странно, не вызвало бурных эмоций у завсегдатаев злачного заведения – гости изрядно подвыпили и были увлечены общением. Однако Сергей все же нашел способ обратить на себя внимание. После того как стилист выпил четыре коктейля Cosmopolitan (водка с клюквенным соком), он не удержался на ногах и рухнул у входа в клуб, пишет газета «Твой день». Быстро, но с трудом поднявшись, Сергей ретировался из заведения под громкий смех и аплодисменты толпы.