Кевин Федерлайн: покупаю детей за 50 миллионов долларов

За какую сумму человек продаст своих детей? Почти все родители скажут, что нет таких денег в природе, так как нормальный человек не пойдёт на сделку с совестью. Почти все. Но не Кевин Федерлайн, кторый оценил своих детей в 50 миллионов долларов. Он хочет забрать их у Бритни и добивается через суд права воспитывать Шона Престона и Джейден Джеймса единолично. Сумма, предложенная Федерлайном составляет одну треть всего имущества Бритни Спирс. Она же в своё время предлагала Федерлайну 10 миллионов долларов отступных при разводе, он отклонил это предложение. Новые фото: KFed в хорошем настроении и Бритни с “няней” и сыном Шоном Престоном на площади Sunset