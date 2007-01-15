В Нью-Йорке от лейкемии умер джазовый саксофонист Майкл Брекер

15 января 2007, 13:45

Известный американский джазовый саксофонист Майкл Брекер, обладатель 11 музыкальных премий Grammy, скончался в субботу в одной из больниц Нью-Йорка, передает AP. Ему было 57 лет. Как сообщил его близкий друг и менеджер Дэррил Питт, причиной кончины Брекера стала лейкемия, которой он страдал несколько лет. У Брекера остались жена Сьюзан, двое детей Джессика и Сэм и брат Рэнди. В последние годы врачи диагностировали у музыканта тяжелое заболевание костного мозга - миелодисплазию. Это заболевание имеет следствием лейкемию. Попытки найти доноров для трансплантации не принесли успеха. Буквально пару недель назад Брекер записал свой финальный альбом, пока не озаглавленный, он был закончен. Питт говорит, что он был очень увлечен работой, несмотря на свою тяжелую болезнь. Предыдущей работой Брекера был альбом "Wide Angles", который получил две награды Grammy в 2004 году. Брекер, в последние годы живший в Нью-Йорке, родился в 1949 году в Филадельфии, штат Пенсильвания, в семье музыканта. Отец, который был пианистом, часто брал сыновей (Майкла и Рэнди) на джазовые концерты. Изначально Майкл учился игре на кларнете и альт-саксофоне, но к окончанию школы перешел на тенор. После учебы у Винси Тромбетта и Джо Алларда в 60-х годах, он заинтересовался рок и соул музыкой, затем - Колтрейном. В течение одного года он посещал Университет Индианы, затем в 1969 году переехал в Нью-Йорк, где присоединился к своему старшему брату тромбонисту Рэнди Брекеру. Майкл играл ритм-энд-блюз, позже - на два года стал участником фанк групы "Dreams", а в середине 70-х работал с Джеймсом Тейлором, Хорасом Силвером и Билли Кобэмом. К концу 70-х годов Майкл вместе с братом Рэнди основал группу Brecker Brothers и стал участником очень интересного комбо Steps, позже переименованного в Steps Ahead. У Майкла ушло много времени до того, как он смог записать собственный сольный альбом. До этого он долгое время работал в качестве студийного музыканта, который часто появлялся в бэкграунде различных групп и популярных вокалистов, демонстрируя превосходные импровизационные навыки. После выхода первого сольного альбома в 1987 году (когда ему уже исполнилось 37 лет) Брекер стал все более часто появляться в интересных впечатляющих джазовых проектах. За свою более чем тридцатилетнюю карьеру Брекер играл с такими прославленными музыкантами как Хэрби Хэнкок, Джеймс Тэйлор, Пол Саймон и Джонни Митчелл. В 90-х годах Майк и Рэнди реорганизовали группу Brecker Brothers. Его лучшими альбомами являются Michael Brecker (Impulse!), Now You See It (Now You Don't) (GRP) и совместные проекты с МакКой Тайнером (Infinity на Impulse!) и Клаусом Огерманом (Cityscape на Warner Bros.). Брекер хорошо знаком и российским любителям джаза. Он несколько раз посещал Россию и неизменно собирал полные залы. Так, Брекер впервые выступил в России в 1999 году, затем приезжал с концертами в 2001 и 2004 годах.

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